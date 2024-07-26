Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile birlikte Türkiye'de bir ilke imza atarak okul öncesi eğitim ve üç öğün beslenme programını ücretsiz sunan Mustafa Kemal Mahallesi ve Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Merkezlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında miniklerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Akın, Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen aşure etkinliğine de katıldı.

Renkli anlar yaşandı

Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde minik öğrenciler tarafından hazırlanan aşure etkinliğinde, çocuklar aşure yapımını öğrenerek kendi hazırladıkları aşureleri Başkan Çetin Akın ve Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile birlikte süsleyip komşularına dağıttı. Etkinlik sırasında konuşan Başkan Akın, “Türkiye'ye örnek olan projemizin ilkini Mustafa Kemal Mahallemize, ikincisini Albayrak Mahallemize kazandırdık. Mustafa Kemal Mahallesi Çocuk Kültür Merkezimizde 2 yıllık süre içerisinde yaklaşık 700 çocuğumuza hizmet verdik. Üç öğün yemeği ve eğitimi ücretsiz veriyoruz. Bu tür sosyal projeleri hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de bu hizmetimizi diğer mahallelerimize yaymanın gayreti içinde olacağız” dedi.

Eğitime destek devam ediyor

Başkan Akın ve Başkan Yardımcısı Erbaş, eski belediye binasında üniversite aday öğrencilerine yönelik kurulan tercih merkezini de ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.