Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Selim Paprat, evinde ölü bulundu. Olay, evden gelen ağır kokular üzerine komşular tarafından fark edildi. Komşular, durumu hemen 112 acil sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi.

Komşuları günlerce fark etmedi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selim Paprat'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazenin evden uzun süre alınmaması, özellikle hava sıcaklıkları nedeniyle mahallede ağır bir koku yayılmasına neden oldu. Bu durum, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Mahallede yaşayan vatandaşlar, cenazenin evden hemen alınmamasını eleştirerek, hava sıcaklıklarının etkisiyle koku sorununu artıran bir duruma işaret etti. Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemeleri yapmaya devam ediyor.