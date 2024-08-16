Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren fırınlarda geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında fırınların hijyen standartları, ürün gramajları, işyeri ruhsatları ve etiketlemeleri titizlikle incelendi. Eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

“Vatandaşın sağlığı önceliğimiz”

Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, denetimlerin amacını şu sözlerle özetledi: “Kentimizdeki fırınlarda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerle vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, haksız kazançtan kaynaklanabilecek mağduriyetleri önlemeyi hedefliyoruz. 46 fırında yaptığımız bu denetimlerde, işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığını, ürün gramajlarının doğru olup olmadığını ve ruhsatlarının güncel olup olmadığını kontrol ettik. Amacımız halkımızın güvenli ve sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamak.”

Denetimler devam edecek

Turgutlu genelinde sürdürülen bu denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirten Kızıl, işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermeleri konusunda taviz vermeyeceklerini vurguladı. Denetimlerin daha kapsamlı hale getirileceği ve halk sağlığına yönelik hassasiyetin artarak süreceği ifade edildi.