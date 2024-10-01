Turgutlu Belediyesi, geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin dördüncüsünü 6 Ekim Pazar günü saat 09:00’da Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro’da gerçekleştirecek. Bu yıl Türkiye’nin en iyi başpehlivanları ile birlikte yaklaşık 500 pehlivanın katılması bekleniyor. Turgutlu, bu etkinlikte Kırkpınar havasını yaşayacak.

4. Turgutlu Belediyesi yağlı pehlivan güreşleri

Turgutlu Belediyesi, Türk kültürünün önemli bir parçası olan yağlı güreş geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Dördüncü kez düzenlenecek olan bu etkinlik, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da güreş severleri bir araya getirecek.

Ünlü başpehlivanlar arenada

Etkinlikte, İsmail Balaban, Turan Balaban, İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Orhan Okulu, Yıldıran Akın, Serhat Gökmen, Mustafa Taş, Erkan Taş, Enes Doğan, Ünal Karaman, Fatih Atlı, Kemal Şahin, Faruk Akkoyun gibi ünlü başpehlivanların yanı sıra Turgutlu'nun evladı Menderes Saltık da ringe çıkacak. Bu yıl yaklaşık 500 pehlivan, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmak için kol bağlayacak.

Başkan Akın'dan davet

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Turgutlu’muzda hayata geçirdiğimiz pek çok önemli projenin yanı sıra milli bayramlarımızı coşkuyla kutluyor, unutulmaya yüz tutan kültürel etkinliklerimizi yeniden düzenliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, ünlü başpehlivanlarımız ve genç güreşçilerimizin katılacağı bu muhteşem etkinliğe davet ediyorum.” dedi.

Etkinlik detayları

Tarih: 6 Ekim 2024, Pazar

Saat: 09:00

Yer: Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro

Bu geleneksel etkinlik, hem Turgutlu'nun kültürel mirasını yaşatmak hem de güreş severlerin buluşma noktası olmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Tüm güreş tutkunları, bu muhteşem gösteriyi kaçırmamalı!