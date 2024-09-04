Turgutlu'da önümüzdeki hafta sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek. 4 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 18°C ile 36°C arasında, nem oranı ise %25 ile %61 arasında değişecek. Rüzgarın saatte 14 km hızla esmesi bekleniyor.

5 Eylül Perşembe günü, sıcaklıklar 17°C ile 35°C arasında olacak. Nem oranı %21 ile %80 arasında değişirken, rüzgar hızı 13 km/sa olacak.

6 Eylül Cuma günü sıcaklık 18°C ile 36°C arasında, nem oranı ise %16 ile %69 arasında olacak. Rüzgar hızının yine 13 km/sa olması bekleniyor.

7 Eylül Cumartesi ve 8 Eylül Pazar günleri sıcak hava etkisini sürdürecek. Cumartesi günü sıcaklık 18°C ile 35°C, Pazar günü ise 16°C ile 35°C arasında olacak. Nem oranları %19 ile %76 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 12-14 km/sa olacak.

Hafta boyunca Turgutlu'da sıcak hava etkisini gösterecek, bu yüzden dışarıda bulunacak kişilerin dikkatli olması öneriliyor.

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