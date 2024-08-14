TVF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma kapsamında, Mirnas Bahçeşehir Turgutlu’nun ismi, takımın göğüs formasında yer alacak.

Logo, takımın göğüs kısmında yer alacak

Turgutlu Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen imza törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediyespor Başkanı Fırat Honaz, Mirnas Grup Yönetim Kurulu Üyesi Murat Atlıhan, Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç ve Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Anlaşma çerçevesinde, Mirnas Bahçeşehir Turgutlu’nun logosu, takımın göğüs kısmında yer alacak.

Kadın sporculara destek taahhüdü yenilendi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sponsorluk anlaşmasının, kadın sporcuları desteklemeye olan taahhütlerini yenilediğini belirtti. Akın, “Bu sponsorluk anlaşması, hem Turgutlu Belediyespor hem de Mirnas Bahçeşehir Turgutlu için önemli bir adım. Kadın sporcuların desteklenmesi konusunda verdikleri katkı için Mirnas Ailesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Anlaşma motivasyon kaynağı oldu

Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz, anlaşmanın takım için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Honaz, “Mirnas Bahçeşehir Turgutlu ile yaptığımız bu anlaşma, hem takımımızın hem de kadın voleybolunun gelişimine katkıda bulunacak. Sponsorumuzun desteğiyle, ligdeki hedeflerimize daha kolay ulaşabileceğiz” şeklinde konuştu.

Mirnas Grup’tan Turgutlu Belediyespor’a tam destek

Mirnas Grup Yönetim Kurulu Üyesi Murat Atlıhan, sponsorluk anlaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Atlıhan, “Turgutlu Belediyespor’un bölgede adından söz ettiren bir kulüp olduğunu biliyoruz. Kadın sporcuların gücünü desteklemekten gurur duyuyoruz. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.