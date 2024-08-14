Turgutlu’da Kaldırım Işgallerine Karşı Denetimler Arttı

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yayaların kaldırımları güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Kaldırım işgallerine yönelik bu denetimler, vatandaşların huzur ve güvenliğini ön planda tutmayı hedefliyor.

Yayaların güvenliği için sıkı denetim

Turgutlu genelinde yapılan denetimlerde, yayaların kaldırımları güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla çeşitli noktalarda kontroller gerçekleştirildi. Özellikle iş yerleri tarafından kaldırımlara bırakılan ticari malzemeler, gıda ürünleri, beton saksılar, flama ve reklam panoları gibi engeller, yayaların geçişini zorlaştırdığı için cezai işlemler uygulandı.

Kaldırım işgallerine karşı sıfır tolerans

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, denetimlerin devam edeceğini belirterek, “Yayaların güvenliğini sağlamak ve olumsuz durumları engellemek için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kaldırım ve yol kenarlarında geçişi engelleyen hiçbir malzemeye izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz devam edecek” dedi. Kızıl, bu denetimlerin amacının sadece cezai işlem uygulamak olmadığını, aynı zamanda halkın bilinçlendirilmesi ve güvenli bir çevre oluşturmak olduğunu vurguladı.

Kurallara uyulmazsa cezai işlemler devam edecek

Turgutlu Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmelere kaldırım ve yol işgalleri konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlemler uygulanmaya devam edileceği belirtildi. Denetimlerin sadece bir başlangıç olduğu ve yayaların güvenliğini sağlamak adına kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.