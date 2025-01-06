Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehrin düzenini korumak amacıyla kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik sıkı denetimlere devam ediyor.

Kapsamlı denetimler

Turgutlu'da belediye ve emniyet ekipleri, halkın yaşam kalitesini artırmak ve şehir düzenini sağlamak için periyodik denetimlerini sürdürüyor. Özellikle kaldırım ve yol işgallerine karşı sıkı tedbirler alınıyor.

Yaptırımlar uygulanıyor

Zabıta ve Emniyet ekipleri, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunup yaptırımlar uygularken, usule uygun çalışmayan seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik de müdahalelerde bulundu.

Denetimler sürecek

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, şehir esenliğini koruma hedefiyle çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.