Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet takla atarken, sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay, Musalar Yeniköy Mahallesi girişinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 45 ALV 120 plakalı kamyonetin sürücüsü Ahmet C., direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan Ahmet C. ve yolcu Tuğçe C., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.