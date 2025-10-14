Manisa Turgutlu’da yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Yaşar Özgen, kamyon ve ardından hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza detayları
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada 16 yaşındaki Yaşar Özgen, İzmir-Ankara kara yolunun Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyona çarptı.
Özgen’e çarpan kamyon, ardından aynı istikamette ilerleyen Cenk Altınçiçek (55) yönetimindeki 35 ADP 072 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Özgen, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Genç sürücünün sağlık durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.