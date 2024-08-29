Turgutlu Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bağ Bozumu Kurtuluş Şenlikleri etkinlikleri kapsamında, Antalya Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-ı Milliye" tiyatro oyunu büyük bir ilgiyle izlendi.

Nazım Hikmet’in kaleme aldığı eserden uyarlanan oyun, Seyirtepe Tesisleri Amfitiyatro'da Turgutlulularla buluştu. Her yaştan izleyici tarafından yoğun ilgi gören oyun, duygusal anlara sahne oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kuva-ı Milliye ruhunu derinden hissettik ve tarihi anları yeniden yaşadık. Tiyatro gösterisine ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize ve muhteşem performans sergileyen sanatçılarımıza teşekkür ederim" dedi.