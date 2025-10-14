Turgutlu Belediyesi Kış Spor Okulları kapsamında düzenlenen basketbol ve voleybol kursları başladı. Kayıtlar, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nde 09.00-17.00 saatleri arasında devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Kış Spor Okulları’nda, çocuklar alanında uzman eğitmenler eşliğinde basketbol ve voleybol temel eğitimleri alıyor. Kurslar, spor yaparken eğlenceli ve kaliteli zaman geçirme imkânı sunuyor.

Turgutlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay hizmete açılan Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nde kayıtlar devam ediyor. Selvilitepe Mahallesi’nde bulunan spor kompleksinde, kayıt işlemleri 09.00-17.00 saatleri arasında yapılıyor. Detaylı bilgi için 0236 313 21 22 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Kış Spor Okullarımızda çocuklarımızın fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekliyoruz. Sporla iç içe olmalarını sağlamak için basketbol ve voleybol kurslarımız devam ediyor. Tüm çocuklarımızı kayıt yaptırmaya davet ediyoruz” dedi.