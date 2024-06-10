Turgutlu Kent Müzesi tarafından düzenlenen Müze Sohbetlerinin haziran ayı programı, yarın akşam saat 21.00'de müze bahçesinde yapılacak. Bu ayki programın konusu "Geçmişten Günümüze Turgutlu'da Müzik" olacak ve Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından sunulacak.

Her ay kültürel etkinlikler

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Havaların ısınmasıyla birlikte Müze Sohbetlerini Kent Müzemizin bahçesinde gerçekleştirmeye başlıyoruz. Programlarımız her ay farklı bir konuyla devam edecek. Konuya ilgi duyan tüm hemşehrilerimizi programımıza davet ediyorum" dedi.

Bu kültürel etkinlik, Turgutlu'nun geçmişten günümüze müzik tarihine ışık tutarken, yaz akşamlarının keyifli geçmesine de katkı sağlayacak. Turgutlu sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi beklenen program, farklı konularla her ay devam edecek.