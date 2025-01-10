Turgutlu Belediyespor, bu hafta sonu taraftarlarının önünde iki heyecan verici karşılaşmaya çıkıyor. Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol takımları, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda galibiyet hedefiyle sahada olacak.

Kadın Basketbol Takımı, Kırklareli’yi ağırlayacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri’ni evinde konuk edecek. Başantrenör İstemihan Örücü’nün yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlılar, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Taraftarların coşkulu desteğiyle salondan zaferle ayrılmayı hedefleyen Turgutlu ekibi, maç öncesinde ücretsiz servis hizmeti sunacak. Belediye Hizmet Binası önünden kalkacak servis araçları, maç bitiminde salon önünden hareket edecek.

Kadın Voleybol Takımı, Uğur Spor’u ağırlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ise 12 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda Uğur Spor’u konuk edecek. Başantrenör Erdal Kurç yönetimindeki takım, taraftar desteğiyle mücadele verecek. Karşılaşma öncesinde ücretsiz servis hizmeti sunulacak. Saat 13.30’da Belediye Hizmet Binası önünden kalkacak servis araçları, müsabaka bitiminde yine salon önünden hareket edecek.

Başkan Maliz’den taraftarlara çağrı: "Hep birlikte zaferi kutlayalım"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, kadın basketbol ve voleybol takımlarının önemli maçlarına çıkacağı bu haftada, tüm taraftarları takımlarını desteklemeye davet etti. Maliz, “Kadın basketbol ve voleybol takımlarımız, bu hafta kendi sahamızda önemli mücadelelere çıkacak. Taraftarımızın güçlü desteğiyle zaferlerimizi birlikte kutlamak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, takımlarımızı desteklemeye davet ediyor, oyuncularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum” dedi.