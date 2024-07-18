Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Avşar Mahallesi kırsalında saat 11.40 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangın, yerleşim yerlerine de sıçrayarak bazı evleri tehdit etmeye başladı.

Ekipler seferber oldu

Yangına ilk müdahaleyi Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri gerçekleştirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda orman yangın söndürme ekibi yönlendirildi. Yangını kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozerle müdahale edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli de yoğun bir çalışma yürütüyor.