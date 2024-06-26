MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen, kendine özgü kokusu ve aroması bulunan limon armudunun hasadına başlandı.

Osmancık, Dalbahçe, Yayla, Bozkır, Güney ve Irlamaz mahallelerindeki üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meyve bahçelerine gelerek topladıkları limon armudunu, kilogramı 35 ila 50 liradan satışa sunuyor.

Bir ağaçtan ortalama 100 ile 150 kilogram ürün alınabildiği Osmancık mahallesinde, üreticiler bu yılki verim ve fiyattan memnun olduklarını ifade etti.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, limon armudunun kendine özgü kokusu ve aroması ile rağbet gördüğünü dile getirerek, üreticilerin rekolte ve kaliteden memnun olduğunu söyledi.

Armut hasadının yüksek kesimlerde devam ettiğini ve 1 hafta içerisinde sona ereceğini kaydeden üretici Uysal Özcan da bu seneki armut piyasasının güzel olduğunu, çiftçilerin durumdan memnun olduklarını belirtti.

Toplanan limon armutlarının ihraç da edildiğini aktaran Özcan, "Turgutlu'ya has bir armut çeşidi. Başka yerlerde yok. İlçedeki belli bir bölgede yetiştiriliyor. Hem tatlı, hem de sulu olması nedeniyle tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.