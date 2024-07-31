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Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri soruşturma başlattı.

Hastaneye kaldırılan Cumali Ş. ve Şahin Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TCDD 'ye ait İzmir-Konya seferini gerçekleştiren yolcu treni, Turgutlu Tren Garı'nı yaklaşık 1 kilometre geçtikten sonra Albayrak Mahallesi Hatboyu Sokak civarında bulunan iki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cumali Ş. (19) ve Şahin Ş. (32) yaralandı.

Küçücük camdan minibüs vurgunu yaptı!

Küçücük camdan minibüs vurgunu yaptı!

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir-Konya seferini yapan yolcu treninin çarptığı iki kardeş kazada yaralandı. Olayın ardından bölgeye hızlı bir şekilde intikal eden ekipler, yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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