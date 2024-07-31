Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir-Konya seferini yapan yolcu treninin çarptığı iki kardeş kazada yaralandı. Olayın ardından bölgeye hızlı bir şekilde intikal eden ekipler, yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
TCDD'ye ait İzmir-Konya seferini gerçekleştiren yolcu treni, Turgutlu Tren Garı'nı yaklaşık 1 kilometre geçtikten sonra Albayrak Mahallesi Hatboyu Sokak civarında bulunan iki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cumali Ş. (19) ve Şahin Ş. (32) yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Cumali Ş. ve Şahin Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.
Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri soruşturma başlattı.