Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), hafta sonu doğaseverleri bir araya getirerek kış mevsiminin serin havasında unutulmaz bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Güney Köyü Oyukbaşı’ndan başlayıp Kabaçınar Köyü’nde sona eren 11 kilometrelik parkur, hem görsel şölen hem de keyifli bir meydan okuma sundu.

Doğanın kucağında 11 kilometrelik macera

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı TURBELDAK tarafından organize edilen yürüyüş, Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla rehberliğinde gerçekleşti. Sabah erken saatlerde başlayan etkinlikte, katılımcılar çıplak meşe ağaçları ve orman patikalarının huzur veren manzarası eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar sabah kahvaltısını köy kahvesinde yaparken, öğle yemeğini doğanın içinde, yanlarında getirdikleri kumanyalarla geçirdi. Orta zorluk seviyesindeki parkurun en dikkat çekici bölümü, 7. kilometredeki 300 metrelik yükseliş oldu. Bu etap, yürüyüşçülere hem fiziksel hem zihinsel bir meydan okuma sundu.

“Doğa görsel bir şölen sundu”

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, yürüyüş hakkında şu sözleri paylaştı: “Doğanın bize sunduğu güzellikler eşliğinde keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Katılımcılarımızın enerjisi ve yüksek morali, etkinliği daha da özel kıldı. Bu güzel parkurda bizlerle olan tüm doğa severlere teşekkür ederim.”