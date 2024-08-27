Turgutlu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde büyük bir coşku yaşanacak. Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bağ Bozumu Kurtuluş Şenliklerinin final günü olan 7 Eylül’de, unutulmaz bir kutlama için hazırlıklarını tamamladı. Etkinlikler arasında dikkat çeken en önemli an ise ünlü müzik grubu ‘İkilem’in vereceği konser olacak.

Etkinlik programı ve konser detayları

Ünlü müzik grubu ‘İkilem’, 7 Eylül Cumartesi günü saat 21:00’de Turgutlu’nun 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda sahne alacak. Enerjik performansı ve popüler şarkılarıyla geceyi unutulmaz kılacak olan grup, Turgutlu’nun kurtuluş coşkusunu iki katına çıkaracak. Konser, hemşehriler için eğlenceli bir atmosfer sunacak ve şehrin kurtuluş kutlamalarına renk katacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’dan davet

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, etkinlikler hakkında şu açıklamalarda bulundu: “7 Eylül, Turgutlu’nun kurtuluşunun yıl dönümü ve bu özel günü halkımızla birlikte kutlamak bizim için büyük bir anlam taşıyor. Ünlü müzik grubu ‘İkilem’ konseriyle bu gururlu günümüzü coşku içinde geçireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ücretsiz olan etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum.”

Kutlama etkinlikleri

Konser öncesi ve sonrasında çeşitli eğlenceli etkinlikler, şehrin dört bir yanındaki vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak. Kutlama, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayıp, Bağ Bozumu Kurtuluş Şenlikleri ile devam edecek ve 7 Eylül’de doruk noktasına ulaşacak.