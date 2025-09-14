Irlamaz Mahallesi’nde başlatılan yaklaşık 1,5 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması, bölgedeki atık suların Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi’ne güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayacak. Bu sayede hem Irlamaz Mahallesi hem de Selvilitepe Mahallesi sakinleri, yıllardır yaşadıkları altyapı sıkıntısından kurtulmuş olacak.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Irlamaz Mahallesi’nin atık sularının doğrudan alıcı ortama karışması engellenecek. Çalışmalar tamamlandığında bölgedeki atık sular modern altyapı hattı üzerinden arıtma tesisine taşınacak. Ayrıca Selvilitepe Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgelerdeki konutların da altyapı sorunları çözüme kavuşacak.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, proje hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Yıllardır devam eden bir sorunla karşı karşıyaydık. Çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bu durumun önüne geçmek için Başkanımız Besim Dutlulu’nun öncülüğünde proje çalışmalarına başladık. İmalatlar şu anda devam ediyor. Hattın tamamlanmasıyla Irlamaz’ın atık suyunu arıtma tesisine güvenle ileteceğiz. Aynı zamanda Selvilitepe’deki yeni yapılaşma bölgelerinin altyapı ihtiyacını da karşılamış olacağız.”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, projenin ilçedeki en büyük sorunlardan birini çözeceğini belirterek, “Irlamaz Mahallemiz uzun yıllardır kanalizasyon atıklarının çevreye ve insan sağlığına verdiği zarar nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyordu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve MASKİ Genel Müdür Vekilimiz Bülent Çamur’un girişimleriyle bu sorun tarih oluyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra üstyapı düzenlemelerini de birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Yeter Özdemir, bölgelerindeki nüfusun 25 bine yaklaştığını belirterek, “Kanalizasyon nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyorduk, özellikle yaz aylarında koku problemi dayanılmaz hale geliyordu. Büyükşehir ve ilçe belediyemizin desteğiyle bu sorun ortadan kalkacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Irlamaz Mahallesi sakini Ali Kuzu ise yıllardır yaşadıkları altyapı yetersizliğini şu sözlerle anlattı:

“Evimizin bahçesine kuyu kazmak zorunda kalmıştık. Tuvalet giderlerimiz oraya akıyordu. Bu durum hem hijyen hem de koku açısından büyük sıkıntı yaratıyordu. Şimdi modern bir kanalizasyon hattına kavuşuyoruz. Çok mutluyuz.”

MASKİ tarafından yürütülen çalışma, tamamlandığında yalnızca altyapı sorununu çözmekle kalmayacak, aynı zamanda çevre kirliliğinin önlenmesine de katkı sağlayacak. Böylece Turgutlu’nun iki önemli mahallesi, modern ve sağlıklı bir altyapı sistemine kavuşarak geleceğe daha güvenli adımlarla ilerleyecek.