Turgutlu Belediyesi, şehrin sosyal ve kültürel altyapısını modernize edecek iki büyük projeyi hayata geçiriyor. Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile Selvilitepe Spor Kompleksi, toplamda 79 milyon 320 bin TL’lik yatırımla şehre değer katacak.

Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi Projesi

Ergenekon Mahallesi’nde inşa edilen Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi projeleri, toplam 35 milyon 580 bin TL bütçe ile sürüyor. Projenin yüzde 85’lik kısmı tamamlandı ve şimdilerde iç mekan düzenlemeleri ile tasarımsal detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu modern mekanlar, Turgutlu’ya kültürel etkinlikler için ev sahipliği yapacak ve kadınlara acil durumlarda güvenli barınma imkanı sunacak.

Selvilitepe Spor Kompleksi şehre yeni bir soluk getiriyor

Diğer taraftan, Selvilitepe Spor Kompleksi, şehre büyük bir sportif altyapı kazandırmak için 43 milyon 740 bin TL yatırımla yapılıyor. Yüzde 60 seviyesinde tamamlanan projede, yüzme havuzunun mekanik işleri sürerken, kaplama işlemleri tamamlandı. Kompleks, basketbol, voleybol ve hentbol sahaları ile birlikte halkın spor yapma ihtiyacını karşılayacak, profesyonel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Başkan Akın şehre değer katan projeler hakkında açıklama yaptı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, projelerin tamamlanmasıyla Turgutlu’nun kültürel, sosyal ve sportif altyapısının güçleneceğine dikkat çekti. Akın, “Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile Selvilitepe Spor Kompleksi, şehrimizin sosyal yapısını güçlendirecek ve Turgutlu'yu daha yaşanabilir bir hale getirecek önemli projeler. Şehrimizin geleceğine değer katacak bu yatırımları hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz,” dedi.