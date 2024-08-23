TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta mücadele edecek olan Turgutluspor, yeni stadının inşaatı henüz tamamlanmadığı için stat sorunuyla karşı karşıya. Turgutluspor’un inşaatı devam eden yeni stadında bazı eksiklikler bulunması nedeniyle, tesise henüz oynanabilir izni verilmediği bildirildi. Ayrıca, spor salonunun da yıkıldığı alanda süren inşaat çalışmaları, 8 Eylül’de iç sahada oynanacak olan Nilüfer Belediyespor maçı için engel teşkil ediyor.

Emniyetin, inşaat alanına bariyer çekilse bile Turgutluspor’un bu maçı Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda oynamasına izin vermeyeceği öğrenildi. Bu durumda, Turgutluspor’un iç saha maçlarını bir süreliğine Manisa’da oynaması gündeme geldi. Kırmızı-siyahlı yönetim, 8 Eylül’deki ilk iç saha maçını Manisa 19 Mayıs Stadı veya Mümin Özkasap Tesisleri’nde oynayabilmek için yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor.