TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kulüp Başkanı Gökhan Akın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz ile Murat Şahin'e yeni görevlerinde başarılar diledi.

Hacıosmanoğlu ile fikir alışverişi yapıldı

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Türk futbolunun geleceği ve güncel gelişmeler ele alındı. Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler ve kulüplerin karşılaştığı sorunlar hakkında Hacıosmanoğlu ile görüş alışverişinde bulundu. Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni dönemde yapmayı planladığı projeler hakkında bilgi verdi.

A Milli Takım forması hediyesi

Ziyaretin sonunda, Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın'a A Milli Takım forması hediye edildi. Bu jest, iki taraf arasında samimi bir atmosferde geçen görüşmenin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Başkan Gökhan Akın, Hacıosmanoğlu ve ekibine nazik misafirperverlikleri için teşekkür etti.