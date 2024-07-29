Futbolda yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta mücadele edecek olan Turgutluspor, yarın altyapı ağırlıklı oyuncularla sahaya inecek. Geçen sezonki kadrosu çok büyük oranda dağılıp henüz adım atmayan kırmızı-siyahlılar, 7 Temmuz'da gerçekleşen genel kurul sonrası görev bölümünü yaptı. Buna göre yine Gökhan Akın’ın başkanlığındaki yönetimde başkanvekili İsmet Türker, Asbaşkan Ercan Hızal, altyapı sorumlusu Hüseyin Yasak, muhasip Hasan Örge, Basın Sözcüsü Murat Duran, Futbol Şube Sorumlusu Fahrettin Solmaz, Genel Sekreter Selçuk Akın, Taraftar Sorumlusu Aydın Temel oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve yönetim, kulüpteki gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutluspor’un şanına yakışır bir şekilde bundan sonraki süreç için çalışmalar yaptık. Şirketleşme ve yol arkadaşlığı için bir uzlaşma sağladık. Artık yeni yönetimimizle ve sistemimizle şanına yakışır yere getirmek için çalışıyoruz. Herkesin inanması lazım. Biz hep birlikte başaracağız. Turgutlulu iş adamlarından, basından, taraftar gruplarından destek bekliyoruz. Yalnız başına başarılabilecek bir olay değil. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek Turgutluspor’u başarılı noktalara çıkarmak için gayret göstereceğiz. Hep birlikte olalım. Bu çağrım tüm Turgutlu’ya. Siyaset artık futbola bulaşmamalı. Turgutluspor, siyaset üstü bir kulüptür. Destek vermek isteyen, seçim öncesi atıp tutan tüm belediye başkan adaylarını, siyasileri davet ediyorum. Gelsinler, bu çuvalı hep beraber kaldıralım" dedi.

"Turgutlulu oyunculara değer vereceğiz"

Başkanvekili İsmet Türker ise, "Kartepe'de planladığımız kampa kadar transferleri tamamlamak istiyoruz. Futbolda başarı hep birlikte olursak gelecektir. Turgutlulu oyunculara önem vereceğiz. En az 5-6 oyuncuyu yetiştirerek gelecekte A takımda oynatmayı hedefliyoruz. Turgutlu’da Ersun Yanal Spor Okulları açacağız. İş birliği yaparak Turgutluspor’a ve Türk futboluna en iyi futbolcuları kazandırmak istiyoruz. Bayrağı profesyonelce daha iyi yerlere taşımayı planlıyoruz. Siz bizi desteklerseniz, biz her şeyi yapmaya hazırız. Elimizde çok iyi futbolcu kaynağımız var. Turgutluspor daha güçlü bir şekilde Turgutlu halkının malı, sesi olacak. Yeni stadın yetişmesi için büyük çaba sarf ediliyor. Muhtemelen 1-2 maçımızı eski sahada ya da dışarda oynayabiliriz. Yeni stadımız 2 ya da 3 hafta sonra tamamen hazır olacak. Hep birlikte daha başarılı olacağız" diye konuştu. Turgutluspor'da teknik direktör henüz belirlenmedi.