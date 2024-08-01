Turgutluspor, yeni sezon öncesi teknik direktörlük pozisyonunu Ömer Kaplan ile doldurdu. Daha önce prensipte anlaşma sağlanan Kaplan, kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle resmi olarak göreve başladı.

İmza töreni ve sözleşme detayları

Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Ömer Kaplan, sportif direktör Mehmet Ceyhun'un da katıldığı imza töreninde 2 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza attı. Tören, kulüp binasında gerçekleştirildi ve basına açık olarak düzenlendi. Bu anlaşma, Turgutluspor'un teknik direktörlük pozisyonunda istikrar arayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ömer Kaplan'ın açıklamaları

Kaplan, Turgutluspor'da teknik direktör olarak görev almanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. "Turgutluspor benim yuvam. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir takım oluşturarak sezona iyi hazırlanmayı hedefliyoruz. Hep birlikte hareket ederek başarılı bir sezon geçirmeyi istiyoruz. Bana güvenenleri mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.