Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın "Daha yaşanabilir bir Turgutlu" vizyonuyla başlattığı projeler hızla ilerliyor. Bu kapsamda, Ergenokon Mahallesi'nde inşa edilen Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile Selvilitepe Spor Kompleksi, toplamda 79 milyon 320 bin TL’lik dev bir yatırımla hayata geçiriliyor.

Sosyal ve kültürel hayata büyük katkı

Turgutlu’nun sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek olan Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi projesi, 35 milyon 580 bin TL yatırım ile hızla ilerliyor. İnşaatı yüzde 60 seviyelerine ulaşan proje, ince işçiliklerin tamamlanması ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından Turgutlu halkının hizmetine sunulacak.

Bu modern kültür merkezi, tiyatro gösterimlerinden kültürel etkinliklere kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapacak. Kadın Sığınma Evi ise, ihtiyaç durumunda kadınlara güvenli bir barınma imkanı ve sosyal destek sağlayacak.

Turgutlu’nun spor ihtiyacını karşılayacak: Selvilitepe Spor Kompleksi

Turgutlu’nun spor altyapısını güçlendirecek olan Selvilitepe Spor Kompleksi, 43 milyon 740 bin TL’lik yatırım ile yükseliyor. İnşaat çalışmaları yüzde 30 seviyelerine ulaşan projede çelik imalatına başlanmış durumda. Bu modern spor salonu, hem spor müsabakalarının yapılabileceği bir tesis hem de spor yapmak isteyen vatandaşlar için ideal bir alan sunacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, projelerle ilgili olarak, "Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile Selvilitepe Spor Kompleksi projelerimiz, kentimizin hem kültürel hem de sportif altyapısını güçlendirecek. Bu vizyon projeler, Turgutlu'nun gelişimine büyük katkı sağlayacak" dedi.