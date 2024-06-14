Turgutreis Balıkçı Barınağının önünde sergilenen 180 kilogram atık, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Merkezine götürüldü.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan Deniz Dibi Temizliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik, Karabağ Muhtarı Hakkı Aydoğan, Bahçelievler Muhtarı Fatma Akalan ve TURÇEV Bodrum yetkilileri katıldı.

Kumbahçe’de başlatılarak sırasıyla Yalıkavak, Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis’te yapılan deniz dibi temizliği çalışmasının ağustos ayına kadar on üç ayrı koyda yapılması planlanıyor.