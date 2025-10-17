İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında PKK’yı “alçak bir terör örgütü” olarak nitelendirdi. Çömez, teröre karşı net duruşlarını vurgulayarak, terörle ilişkilendirilen kişi ve gruplarla aynı masaya oturmayacaklarını söyledi.

Çömez’ten sert sözler: “PKK alçak bir örgüttür”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında terör konusuna değindi. Çömez, PKK’yı açıkça hedef göstererek, “Parlamentoda söyledik, bir kez daha söylüyorum; terör örgütü PKK, alçak bir örgüttür.” ifadelerini kullandı.

Çömez, sözlerinde PKK’yı destekleyen veya onlara alan açan kişi ve çevrelere tepki göstererek, bu kesimlerle siyasi platformlarda muhatap olmayacaklarını vurguladı.

“Arkasında emperyal irade var”

Çömez, PKK’nın taşeron bir yapı olduğunu öne sürerek, “Bu örgütün arkasında emperyal irade vardır. Bu örgütün gündemi; Türk milletini ve devletini bölmek, siyasi uzantıları ile arzu ettiklerini hayata geçirmektir.” dedi.

Ayrıca örgütün geçmişte asker, polis, öğretmen ve korucu gibi devlet görevlilerine yönelik saldırılarına atıfta bulunarak, “50 bin kişinin katili bir terör örgütü ile muhatap olunmaz” şeklinde konuştu.

Çömez, Meclis içinde ya da dışında terörü yücelten, elebaşını kutsayan ve şehitlere saygısızlık eden kişilere karşı sert bir tutumları olduğunu belirtti:

“Terörden medet umanlar, terörle arasına mesafe koyamayanlar, terörün siyasi uzantısı gibi faaliyet gösterenler bizim gündemimizde değildir. Onları muhatap almıyoruz ve almayacağız.”

Çömez, ayrıca TBMM koridorlarında terör elebaşına yönelik olumlayıcı davranışlarda bulunanlara da tepki gösterdi.

Millî değerlere bağlılık vurgusu

Çömez, millî değerlere bağlılık vurgusu yaparak şöyle konuştu: