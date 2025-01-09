Erzurum’da, Turistik Doğu Ekspresi’nin 1 numaralı vagonunda meydana gelen yangın, kısa sürede paniğe yol açtı. Tren garında mola veren ekspresin yolcuları araçtan indikten sonra, vagonun iç kısmından duman yükselmeye başladı.

İtfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi

Dumanın yükseldiğini fark eden vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tren garında güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının sebebi elektrik tesisatı arızası oldu

Yangının çıkış sebebi olarak vagondaki elektrik tesisatındaki arıza belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, vagonu detaylı bir şekilde inceledi. Neyse ki yangın büyük bir felakete dönüşmeden söndürüldü ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.