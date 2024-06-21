Turizmin gözdesi haline gelen Ödemiş Gölcük Gölü, duyarsız vatandaşların attığı atıklarla çöplüğe döndü. Duruma isyan eden bazı vatandaşlar, Ödemiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de gölü biran önce temizlemesini istedi.

Emine Pınar Turan Kahraman / HERKES DUYSUN

İZMİR (İGFA) - İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi’nde bulunan Gölcük Gölü, turizmin gözdesi olurken, son zamanlarda adını çöplüğe dönen köy olarak anılmaya başlandı.

Duyarsız vatandaşların attıkların atıklarla çöp göle dönen Gölcük Gölü, hem esnafın hem de vatandaşın isyan etmesine neden oldu.

Doğal güzelliği ile turizmin gözdesi olan Bozdağ’ın eteklerinde bulunan Gölcük Gölü’nün çöp dağlarına dönmesine isyan eden vatandaşlar, “Bu kadar duyarsızlık olmaz. Eline geçen herşeyi göle atmışlar. Buraya Türkiye’nin dört bir yanından insanlar geliyor. Turizmin gözdesi olmuş ama temiz tutamamışız. Göle çöp atanı uyardığımızda azarlanıyoruz. Gölü kirletenlere en ağır cezalar verilmeli.” diye tepki gösterdiler.

Gölün çöp tarlasına dönmesine tepki gösteren esnaflar da, “Bizler turist sayısı artsın diye uğraşıyoruz. Kendini bilmez bazı kişiler, atıklarını göle atıyorlar. Evlerinde de böyle mi yapıyorlar merak ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi’nin bu duruma bir dur demesini istiyoruz. Gölün bir an önce temizlenmesini istiyoruz.” dediler.