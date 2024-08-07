Burhaniye, 5 gün sürecek olan festival için hazırlıklarını tamamladı. Etkinlikler arasında Ören Plaj Konserleri, Taylıeli Amfi Tiyatro Konserleri, tiyatro gösterimleri ve toplu sünnet şöleni gibi birçok farklı aktivite yer alıyor. Festival, Burhaniye'de hem yerel halkın hem de turistlerin yoğun ilgisini çekmeye başladı.

Kültür ve sanatın kalbi Burhaniye’de atacak

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, festival hakkında yaptığı açıklamada, "Burhaniye’miz bu yıl da kültür ve sanatta adını duyuracak. Medeniyetlerin doğduğu kent Burhaniye Ören’de kültür ve sanat dünyasından birbirinden değerli isimleri ağırlayacağız. Vatandaşlarımız için ücretsiz olarak sunacağımız 5 günlük festivalde bu yıl da yine fark yaratacağız" dedi.

Başkan Deveciler, ayrıca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırlatarak, "Bu yıl 34.’sünü düzenleyeceğimiz Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivalimize tüm halkımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanat ve eğlence dolu beş gün

Festival boyunca çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek. Ören Plajı'nda sahne alacak sanatçılar ve Taylıeli Amfi Tiyatro'da sergilenecek tiyatro gösterimleri ile festival, kültür ve sanat dolu günler yaşatacak. Ayrıca toplu sünnet şöleni gibi sosyal etkinliklerle de festival, toplumun farklı kesimlerine hitap edecek.

Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, hem yerel halkı hem de turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Festival, kültürün ve sanatın önemini vurgularken, aynı zamanda Burhaniye'nin turizm potansiyelini de artırmayı hedefliyor.