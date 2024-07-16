Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye'nin turizm sektöründe ciddi bir kriz yaşadığını vurguladı. İç pazarda talep düşerken, dış pazardaki rezervasyonlar da beklenenden düşük seviyede. İşler, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yunanistan’ın kapıda vize uygulaması, FTI’ın iflası, dövizin baskılanması ve denetlenmeyen ikinci konutların olumsuz etkilerini nedenler arasında sıraladı.

Sektör alarm veriyor

Mehmet İşler, bu yıl 60 milyon turist hedefine ulaşmanın mümkün olabileceğini ancak önlemler alınmazsa gelecek yıllarda sektörün büyük sıkıntılarla karşılaşacağını ifade etti. İkinci konutların sektöre zarar verdiğini, güvenlik zafiyeti oluşturduğunu ve devletin vergi kaybına uğradığını belirtti.

Dövizin baskılanması turizme darbe vuruyor

Döviz kurunun baskılanmasının turizm sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çeken İşler, gurbetçilerin dövizin dengeli yükselmemesi nedeniyle Türkiye yerine başka ülkelere yöneldiğini söyledi. Bu durumun sektöre olan güveni zedelediğini ve gelir kaybına neden olduğunu belirtti.

İç pazar durma noktasında

İşler, iç pazarda turizmin neredeyse durma noktasına geldiğini, dış pazarda ise rezervasyon akışının peak sezonda bile düşük seyrettiğini ifade etti. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın sona ermesiyle rezervasyonlarda bir artış beklediklerini dile getiren İşler, iç pazardaki ekonomik sıkıntıların turizmi olumsuz etkilediğini söyledi. Beyaz yakalı çalışanların alım güçlerinin düşmesi nedeniyle tatillerini kısalttığını veya iptal ettiğini belirtti.

Çözüm için acil adımlar atılmalı

Turizm sektörünün Türkiye’ye büyük döviz girdisi sağladığını, cari açığı kapattığını, vergi ve istihdam yarattığını vurgulayan İşler, sektördeki sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda ciddi gelir ve vergi kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu.