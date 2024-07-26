Tebliğin amacı ve kapsamı

Yeni tebliğ, konutların turizm amaçlı kiralanmasını sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının Bakanlığa yapacakları bildirimlerin usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanması faaliyetini yürüten gerçek ve tüzel kişilerin, çevrim içi ortamda yayımlanan ilanlarının bildirimine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Bildirilecek bilgiler ve süreçler

Aracı hizmet sağlayıcıları, her takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri Bakanlığa iletmekle yükümlü olacaklar:

Konutun adres bilgileri

Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad, unvan, T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya pasaport bilgileri

İzin belgesi numarası

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer bilgiler

Bu bilgiler, elektronik ortamda Bakanlığa iletilecek ve aylık olarak bildirilecek. Her aya ait bilgiler, takip eden ayın 10. günü saat 23.59’a kadar Bakanlığa gönderilmek zorunda olacak.

Bakanlık yetkileri ve bildirim şekli

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bildirilecek bilgilerin kapsam ve içeriğini belirleme yetkisine sahip olacak. Ayrıca, bildirilecek veri format ve standardı ile bildirim şekli de Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulacak. Bu duyurular, aracı hizmet sağlayıcılarının gerekli teknik hazırlıkları tamamlamaları için rehberlik edecek.

İlk bildirim ve teknik hazırlıklar

Tebliğ kapsamındaki aracı hizmet sağlayıcıları, ilk bildirimlerini 15 Temmuz'dan önceki ilanları kapsayacak şekilde, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde yapacaklar. Ayrıca, bildirilmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı ile bildirim şekli, 15 gün içerisinde Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulacak. Bu duyurunun ardından, aracı hizmet sağlayıcıları gerekli teknik çalışmaları 30 gün içerisinde tamamlayarak, ilanlarını istenilen bilgileri içerecek şekilde düzenleyecekler.

Yeni düzenlemelerin önemi

Bu yeni düzenlemeler, turizm amaçlı kiralanan konutların daha etkin bir şekilde denetlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlayacak. Bu sayede, sektördeki kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi ve tüketicilerin daha güvenli bir hizmet alması hedefleniyor. Ayrıca, bu düzenlemelerle birlikte, turizm sektörünün daha şeffaf ve düzenli bir yapıya kavuşması bekleniyor.