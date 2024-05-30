Konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.ANKARA (İGFA) - Konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, konutunu turizm amaçlı kiralamak için Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi maksimum 30 günden maksimum 60 güne çıkarıldı.

YÜKSEK NİTELİKLİ KONUTLARA KOLAYLIK

Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2024” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilirken, Yüksek Standartlı Konut şartlarına da kolaylık getirildi. Değişiklikle yüksek standartlı konutların haiz olması gereken özelliklerin bir kısmı kaldırılırken, yüzme havuzu ve aletli spor salonunun da binada değil binanın bulunduğu parselde yer alması yeterli kabul edildi.