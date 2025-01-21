Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle bu yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına sabırlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında işyeri açma, çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut.

"İki yangın merdiveni var"

Zaten bu yetki, bu yetki de itfaiyelerde olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum, yangın yeterliliği ile ilgili bulunmamış. Şu anda süreç, soruşturma süreci de devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. İki tane yangın merdiveni var."