Geçtiğimiz yıl toplamda 36 olan konkordato başvurusu yapan otel sayısı, bu yılın ilk beş ayında 23’e yükseldi. Ülke genelinde vergi paketi, FTI Grubu’nun iflasının neden olduğu sorunlar ve artan maliyetler otellerin konkordato başvurularını artırdı. Sektör temsilcileri, beklenen doluluk oranlarının yakalanamaması nedeniyle yapılan fiyat indirimlerinin yıl sonu kârlılıklarında düşüşe neden olacağını ve bunun da ödeme zorluklarını beraberinde getirdiğini belirtti.

Konkordato sürecine giren oteller

2019 yılında küresel salgın döneminde konkordatoya başvuran otel sayısı 76 ile zirve yapmıştı. Daha sonraki yıllarda düşüşe geçen konkordato başvuruları, yeniden artışa geçti. Konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023 yılında toplamda konkordatoya giden otel sayısı 36 iken, bu yılın ilk beş ayında 23 otel konkordato başvurusunda bulundu.

2018 yılından bu yana toplamda 283 otel konkordato başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan geçici süre verilen 104 otelden yalnızca 25’i konkordato sürecini başarıyla tamamlayabildi. Bu dönemde konkordato başvuruları kabul edilip süre verilenlerden 11’i ise iflas etti.

İzmir'de konkordato başvurusu

İzmir Efes/Pamucak’taki 5 yıldızlı Labranda Ephesus Princess oteli, konkordato talebinde bulundu. Otelin sahibi Efes Prenses Turizm ve Otelcilik A.Ş’ye üç ay geçici süre verildi.

FTI grubu ve MP'nin durumu

İflas eden FTI Group’un otelcilik birimi Meeting Point Hotels’in (MP) konkordato talebi reddedildi. Türkiye, İspanya, Yunanistan ve diğer ülkelerde 50 otelin işletmecisi olan MP, iflas ettirilmesi yerine şirketin kurtulabileceği gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulunmuştu.