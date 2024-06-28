Turizm sektöründe tesis yatırımı kadar, insan kaynağının da büyük öneme sahip olduğunu ifade eden POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, nitelikli insan kaynağı bulma sıkıntısının her geçen gün derinleştiğine dikkat çekti. Turizm sezonunun sadece 6 ayla sınırlı olmasının, çalışanların farklı sektörlere yönelmesine neden olduğunu belirten Girgin, sürdürülebilir turizm için hizmet sektöründe sürekli yeni personele ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden verim alamıyoruz

Girgin, "Öğrencilerden sektör olarak yeterince verim alamıyoruz. Stajyer öğrencinin 30 günlük süresi var. Bu süreyi tamamlayınca gidiyor. Sektör cazibesini kaybetmeden sürdürülebilir insan kaynağı için ciddi adımlar atılması gerekiyor" dedi. Yeni otel yatırımı yapmanın önemli olduğunu ancak insan yetiştirilmediği müddetçe bu yatırımların ve hizmet kalitesinin eksik kalacağını belirtti.

İnsan kaynağı sorunu derinleşiyor

Turizm sektöründe yetişmiş personelin bulunduğunu ancak bunun belli bir noktaya kadar yettiğini söyleyen Girgin, "Türk turizminde insan kaynağı sıkıntısı derinleşiyor. Yatırım yaptığımız insanları kaybetme lüksümüz artık yok. Yerine yenisini koymak zor oluyor" şeklinde konuştu. Turizm otelcilik mezunlarının tercihinin de değiştiğini, sektörde kazancın az ve çalışma saatlerinin fazla olmasının bu tercihi etkilediğini belirtti.

Girgin, Milli Eğitim'in turizmi destekleyici adımlar atmasının gerekliliğine işaret ederek, "Turizmin kendi kendini beslemesi için Milli Eğitimin de destekleyici olması gerekli" ifadelerini kullandı.