Alanya’da turizm sezonu uzadı. Orta Avrupa ve İskandinav pazarlarından gelen talep sayesinde otellerde doluluk oranları yüzde 95’e ulaştı. Sezon yaz aylarında düşük seyreden doluluklarla başladı ancak eylül-ekim dönemi ile toparlandı.

Sezonun sonu yüksek dolulukla geliyor

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Bazı otellerde doluluklar yüzde 90-95 seviyelerinde. Ortalama ise yüzde 85 civarında. Bu hepimiz için olumlu bir gelişme” dedi.

Turizm çeşitliliğine ihtiyaç var

Sili, düşük sezonda turist çekebilmek için farklı turizm ürünlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Sağlık turizmi, kongre turizmi ve spor turizminin özellikle kış aylarında talebi artırabileceğini belirtti.

Tarihi ve kültürel değerler öne çıkıyor

Alanya, Alanya Kalesi, Kızılkule ve Syedra gibi tarihi zenginliklere sahip. Sili, kültür turizminin geliştirilmesinin kentin ekonomik döngüsüne katkı sağlayacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna pazarında kayıplar telafi edildi

Sili, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın farklı pazarları devreye sokma çalışmalarının Rusya ve Ukrayna kayıplarını büyük ölçüde telafi ettiğini belirtti. “Önümüzdeki süreçte savaşın sona ermesini umut ediyoruz. Böylece daha ciddi doluluklar ve güçlü talepler alabiliriz” dedi.