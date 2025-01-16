Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, bugün başlayacak yarıyıl tatilinin turizmi hareketlendirdiğini belirterek, sömestir rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 15 arttığını kaydetti.

İşler, Türkiye'nin geçen yıl turizmde tüm zamanların en iyi sezonunu geçirdiğini ve 60 milyon civarında turist ağırlandığını söyledi.

"Tatilde otellere ciddi talepte bulunuyor"

Bu başarıyı yarıyıl tatilinde de sürdürmek istediklerini anlatan İşler, "Sömestir tatili başlıyor. Her sene olduğu gibi bu tatilde de aileler otellere ciddi talepte bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İşler, bu dönemde kış turizmi merkezlerindeki otellerin revaçta olduğunu, kar sevmeyenlerin ise termal oteller ile sahil bölgelerini tercih ettiğini dile getirdi.

Ailelerin kar tatili için Uludağ, Palandöken, Erciyes'e ilgi gösterdiğini, termal tatil için ise Afyonkarahisar ve Pamukkale'yi tercih ettiğini aktaran İşler, sözlerine şöyle devam etti:

"Sömestirde doluluk oranı kar otellerinde yüzde 100'e yaklaşmış, termaller otellerde yüzde 90'larda, Ege ve Akdeniz'deki otellerde ise yüzde 70-80' bandında. Bereketli bir sömestir tatili olacak. 2024'e göre, şu anda sömestr rezervasyonlarımızda yüzde 15 artışmış durumda. Bu önemli bir artıştır."