Güner Güney, Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkarılmasının özellikle kıyı bölgeleri için etkili olacağını belirtti. Geçen Ramazan Bayramı'nda yaşanan yüksek doluluk oranlarının, 9 günlük tatil sürecinde de tekrarlanabileceğini söyledi. Güney, "Kurban Bayramı'nın okulların tatiline denk gelmesi de ciddi etki yaratacaktır. Tekrar yüksek doluluklar bekliyoruz" dedi.

Yakup Demir ise Ramazan Bayramı'ndaki gibi 9 günlük bir tatilin turizm sektörüne büyük hareketlilik getireceğine inanıyor. Özellikle Kuzey Ege'de turizm sezonunun canlanmasını bekleyen Demir, Kurban Bayramı'nın yoğun bir sezona giriş için önemli bir fırsat olduğunu vurguluyor. Demir, "Yetkililerimizin, turizm sektörüne doping etkisi yapacak bu kararı almasını bekliyoruz" diyerek sektörün bu talebe minnettar olacağını ifade etti.