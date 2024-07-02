İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen "Türk-Alman İş Birliği Resepsiyonu", DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu ve üyeleri ile Türk ve Alman iş insanının katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleşti.



DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyonda, Alman-Türk İş Konseyi’nin temelleri atılarak mutabakat zaptı (MoU) imzalandı. Alman-Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Christian Wulff oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye ve Almanya'nın özellikle Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk kökenli vatandaşın olması nedeniyle derin kültürel ve sosyal bağlara sahip olduğunu belirtti.

Almanya’daki Türklerin varlığının hem iki ülkenin ekonomisine katkı sağladığını hem de iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Olpak, "Gurbetçilerimiz Almanya'da yaklaşık 500 bin istihdam oluştururken, 100 bin Türk işletmesi yılda 50 milyar avro ciro üretim yaparak Alman ekonomisine ciddi katkıda bulunuyor. Almanya, Türkiye'nin AB içindeki en önemli ticaret ortağı. 2023 yılında Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ticaret hacmi 49,7 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Olpak, Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasındaki köprü olarak stratejik konumuna dikkati çekerek, "Alman - Türk İş Konseyi, üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatları, yatırım projelerinde ortaklıklar, KOBİ’ler arasındaki işbirliği fırsatlarının artması ve pek çok alanda iki ülkenin ekonomik iş birliğinin gelişmesinin önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni yatırımlar için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz"

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da Türk-Alman ilişkilerinin hem geleneksel hem de yenilikçi bir anlayışla ele alındığı bu forumdaki iş birliğinin, ülkeler arasındaki ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret dengesinden çok daha fazla ekonomik iş birliği potansiyeli olduğunu vurgulayan Wulff, "Yeni kurulan Alman-Türk İş Konseyi olarak AR-GE, dönüşüm, ikili yatırımlar gibi alanlardaki faaliyetlerimize odaklanmak ve bunları yoğunlaştırmak istiyoruz. Türkiye ve Almanya arasında yeni yatırımları gerçekleştirmek ve iyi bir işbirliğiyle iki ülke arasındaki ticaretin büyümesini sağlamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Konsey, Türkiye-Almanya yatırım ilişkilerini güçlendirecek"

DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise Almanya’nın Türkiye’ye en fazla yatırım yapan 4 ülke arasında yer aldığını belirterek, işbirliği içerisinde yürütülecek çalışmalardan sonra, iki ülke arasındaki potansiyelin hedeflerin bile ötesine geçebileceğini belirtti.

Yalçındağ, Almanya’da kurulan karşı kanat kuruluşu Alman-Türk İş Konseyi ile birlikte ikili ticari ilişkilerin ivme kazanacağını belirterek, Türkiye’nin Almanya’nın en büyük potansiyel ortağı olduğunu ifade etti.

İş konseyi olarak iki ülke arasındaki ticari bağları ve ekonomik ilişkileri başka bir boyuta taşımayı amaçladıklarını aktaran Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda yeni yol haritamızı belirledik. Bu strateji, Türkiye ve Almanya'yı 170 milyonluk ortak bir pazar olarak ele alan, büyük bir sanayi ve ekonomik güç olarak vurgulayan bir strateji. İş konseyimiz, iki ülkenin güçlü yönlerinin ve kaynaklarının birleşimi ile inşa edilecek bir geleceği öngörüyor. Bu strateji, her iki ülkenin de ihtiyaçlarını dikkate alan ve endüstrilerimizin tamamlayıcılığına dayanan şartları içeriyor. Sayın Cumhurbaşkanı Christian Wulff, iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerini başka bir boyuta taşıyacak yeni Alman-Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı ile ortaya koyduğumuz bu yeni vizyona en üst seviyede katkı sağlayacak."