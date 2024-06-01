Türk-Alman ticari ilişkileri masaya yatırıldı

Katıldıkları toplantıyla alakalı değerlendirmelerde bulunan Asset Global Lojistik Integration CEO’su Uğur Tekin, “Avrupa ile olan dış ticaretimizin açık ara lideri olan Almanya, Asset Global Logistic Integration olarak ilk yurtdışı depo yatırımımızı yaptığımız ülke” dedi.

Türk-Alman Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi ve dünyaca bilinen ünlü bir markanın Genel Müdürü Arif Kaya’nın ev sahipliğinde, İzmir’de gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’deki üretim ve Almanya ile ticarete ilişkin güncel konularda önemli değerlendirmelerde ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunuldu. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu ve genel sekreter yardımcısı Sevgi Kalaycı, oda ve odanın faaliyetlerinden bahsetti. Türkiye’deki üretim ve Almanya ile ticarete ilişkin güncel konularda önemli değerlendirmelerde bulunan Özoğlu, sorunlara yönelik çözüm önerilerinden de bahsetti.

Aynı zamanda Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Esbaş CEO’su Dr. Faruk Güler ve Genel Müdürü Yusuf Kılınç katılım sağlayıp, katkılarda bulundu. Son dönemde Asset Worldwide Express markasıyla hızlı kurye taşımacılığında Almanya Köln’de önemli depo, gümrük ve operasyon yatırımlarını gerçekleştiren Asset Global Lojistik Integration CEO’su Uğur Tekin ve Volkan Soykan katılım sağladı. Toplantıya konuşan Uğur Tekin, “Kökü çok eskilere dayanan ve 4 milyona yakın gurbetçi vatandaşımıza ev sahipliği yapan Almanya ile ekonomi dışında da derin bağlarımız bulunmakta. Aynı zamanda Avrupa ile olan dış ticaretimizin açık ara lideri olan Almanya, Asset Global Logistic Integration olarak ilk yurtdışı depo yatırımımızı yaptığımız ülke. Bu köklü ilişkileri genişletme misyonuyla önemli katkıları bulunan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetleri ülke ihracatımız ve son dönemde artan e-ihracat hedeflerimiz açısından da son derece kritik. Aynı şekilde ülke istihdam ve ihracatımıza önemli katkıları bulunan kıymetli dünya markalarının ve ülkemize yatırım düşünen Alman Sanayicilerinin ekonomimize inancını pekiştirmemiz ve ihtiyaçlarını karşılamamızın son derece önemli” ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda İzmir’in istihdamda en büyük sanayi şirketlerinin başında olan şirketin Genel Müdürü Arif Kaya ise Türk Alman ilişkilerinin mevcut sıkıntıları ve önümüzdeki dönem için fırsatlarından bahsedip toplantının açılış ve kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.