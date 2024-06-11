SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda (EUFOR) görevli Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti (BHTTH) Başkanlığı Kurban Bayramı için gıda kolisi dağıttı.

BHTTH bünyesinde görevli Türk askerleri, başkentteki İstiklal Camisi avlusunda Bosna Hersek İslam Birliği tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine içerisinde gıda malzemeleri bulunan kolileri teslim etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Saraybosna Sosyal Yardımlar Koordinatörü Ferid Ganic, Türkiye'nin kendileri için kardeş olduğunu belirterek, gösterilen duyarlılık için teşekkür etti.

Türk kurumlarının, Bosna Hersek halkına her zaman yardım ettiğini aktaran Ganic, bu tür yardım faaliyetlerinin süreceğini söyledi.

Yardım alanlardan Snjezana Ibisevic ise yapılan yardımlardan dolayı minnettar olduklarını, Türk askerinin ülkedeki varlığından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

BHTTH tarafından bayram öncesinde 300 gıda kolisi dağıtılacak.