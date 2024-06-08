Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracıyla bugün New Mexico'daki Spaceport tesisinden araştırma uçuşuna başladı. "Galactic 07" ekibi, Atasever'i alkışlarla uğurladı.

Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı. "Galactic 07" ekibi, aileleriyle vedalaştıktan sonra "VSS Unity" yörünge altı aracına doğru hareket etti.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu "Galactic 07" ekibi, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot içeriyor.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürecek olan uçuşta, "VSS Unity" yörünge altı aracı, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişerek ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyecek ve yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşacak. Bu süreçte, Atasever'in mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.