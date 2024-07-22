Türk Baharat Sektörü Ihracat Hedeflerini Aşıyor!

İnsanlığın lezzet tutkusu, Türk baharatlarının dünya sofralarında kendine daha fazla yer bulmasını sağladı. Türkiye’nin baharat ihracatı, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 27’lik artışla 89 milyon dolardan 113 milyon dolara yükseldi.

Türk baharatları dünya yemeklerinde

Türk baharatları, dünya mutfaklarında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye, et, balık, tavuk, makarna, sebze, bakliyatlar, unlu mamuller ve tatlılar gibi pek çok yemeğe lezzet katarken, baharat kullanımının artmasıyla tuz tüketiminin de azalmasına katkı sağlıyor. Bu durum, baharatların sağlık açısından da tercih edilmesini destekliyor.

250 milyon dolarlık hedef

Türk baharat sektörü, 2024 yılı sonunda 250 milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye’nin defne ve kekikte dünya lideri olduğunu belirterek, adaçayı, kimyon, karabiber, kırmızı biber, tatlı biber, yenibahar, vanilya, tarçın, karanfil, sumak, biberiye, mahlep, çörekotu, çemen, köri, zerdeçal, safran, zencefil, kimyon, kişniş, rezene gibi baharatların ihracatını yaptıklarını kaydetti.

Ege Bölgesi’nin gücü

2024 yılının ilk yarısında Türkiye’nin gerçekleştirdiği 113 milyon dolarlık baharat ihracatının 74 milyon dolarlık dilimi Ege Bölgesi’nden gerçekleştirildi. Öztürk, “Ege Bölgesi, Türkiye’nin baharat ihracatından yüzde 65,5 pay aldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Ege Bölgesi baharat ihracatındaki gücünü gösterdi. 2024 yılının ikinci yarısında baharat ihracatındaki performansımızı koruyarak 2024 yılı sonunda 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Defne en çok ihraç edilen ürün

Türkiye’nin baharat ihracatının lideri defne, ihracatını yüzde 57 artırarak 23 milyon dolardan 36 milyon dolara çıktı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, kekik ihracatının yüzde 11 artarak 24 milyon dolardan 27 milyon dolara yükseldiğini ifade etti. Tarakçıoğlu, “Karabiber, kırmızı biber grubu 8,3 milyon dolardan 10,6 milyon dolara çıktı” dedi.

Turkish Tastes projesi

“Baharat ihracatında en büyük pazarımız 10,4 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu” diyen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel, ABD’yi 8,2 milyon dolarla Tayland ve 7,1 milyon dolarla Vietnam’ın izlediğini paylaştı.

Türkiye’nin baharat ihracatında ABD’nin lider olmasında Ege İhracatçı Birlikleri’nin ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin ihracatını artırmak için 5 yıldır başarıyla sürdürdüğü Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi’nin itici güç olduğuna dikkat çeken Gürel, önümüzdeki 4 yıl ABD pazarında Turkish Tastes Projesiyle Türk baharatlarının tanıtımına devam edeceklerini ve Türk baharat sektörünün ABD pazarında 100 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.