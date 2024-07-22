Türkiye'nin köklü baharat geleneği, dünya genelindeki lezzet arayışlarında önemli bir rol oynuyor. Et, balık, tavuk, makarna, sebze ve tatlılarda kullanılan Türk baharatları, yemeklere eşsiz bir tat katıyor ve tuz kullanımını azaltarak sağlık dostu bir alternatif sunuyor.

2024 yılının ilk yarısında Türkiye, baharat ihracatını yüzde 27 artırarak 113 milyon dolara çıkardı. Ege Bölgesi, Türkiye'nin baharat ihracatında önemli bir paya sahip olup, bu başarıyı %65,5'lik bir payla taçlandırdı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye'nin dünya lideri olduğu baharat çeşitlerini sıralayarak sektörün geleceğine yönelik hedeflerini paylaştı.

Defne ve kekik başta olmak üzere Türk baharatlarının önde gelen ihracat ürünleri arasında yer alıyor. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, defne ihracatında yaşanan yükselişi ve sektörün genel performansını değerlendirdi.

Baharat ihracatında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel, ABD'nin yanı sıra Tayland ve Vietnam'ın da Türk baharatlarının tercih edildiği diğer önemli pazarlar arasında yer aldığını belirtti. Turkish Tastes Projesi'nin baharatların uluslararası arenada tanıtımına büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

Türk baharat sektörü, önümüzdeki yıllarda ABD pazarında 100 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşma potansiyeline sahip. Türk baharatlarının dünya genelindeki tanınırlığını artırmak amacıyla Türkish Tastes Projesi'nin başarıyla devam edeceği ifade edildi.