Gökçeada ilçesi açıklarında balık avlamak için denize açılan İlker Özdemir ve oğlu Efe Özdemir, uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarptı. Olay sonrası yaşadıklarını anlatan Özdemir, "Denizdeydik, kendi karasularımızda avlanıyorduk. Birdenbire Yunan botu tarafından çarpıldık. Bu kesinlikle kasıtlıydı, öldürmek için yapıldı. Allah korudu, yoksa daha kötüsü olabilirdi. Kamaramızı kaybettiğimizde neredeyse batacaktık. Sahil Güvenlik'e haber verdikleri halde Yunan botu hemen uzaklaştı. Devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Teknede büyük hasar meydana geldi

İlker Özdemir, yaşadıkları sırasında Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtulduklarını belirtirken, teknelerinde büyük hasar meydana geldiğini ve oğlu Efe'nin kolunda ciddi yaralanmalar olduğunu açıkladı. Olayın ardından Gökçeada Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüklerini ve şu an durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.