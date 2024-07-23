Antalya'nın Kepez ilçesinde bir okulun önündeki çöp konteynerine atılan çok sayıda Türk bayrağı, polisi alarma geçirdi. Olay, akşam saatlerinde motosikletli bir vatandaşın bayrakları fark etmesiyle ortaya çıktı.

Olayın gelişimi

22 Temmuz 2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki bir okulun önünde bulunan çöp konteynerinde Türk bayrakları bulundu. Bir motosikletli vatandaş, yerdeki bayrağı alırken çöp konteynerinde de bayraklar olduğunu fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları

Polis ekipleri, çöp konteynerindeki bayrakları tek tek toplamak için titiz bir çalışma başlattı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayrakları dikkatlice delil torbalarına yerleştirdi. Çöp konteynerinin okul önünde bulunması nedeniyle okul yetkilileriyle iletişime geçilerek, bayrakların okuldan atılıp atılmadığı araştırıldı.

Güvenlik kamerası incelemesi

Polis, bayrakların okuldan mı yoksa dışarıdan mı atıldığını belirlemek için okulun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamera görüntülerinin detaylı analizi, olayın seyrini aydınlatmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.