Bu dolap, kırsal bölgelerde aşı taşınmasını kolaylaştırıyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Pınar Mert Cüce, geliştirdiği taşınabilir aşı dolabı ile uluslararası alanda büyük bir başarı elde etti. Cüce'nin, güneş enerjisiyle çalışan ve içindeki ısıyı dengede tutan bu yenilikçi tasarımı, İngiltere merkezli World Society of Sustainable Energy Technologies ve Oxford University Press tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü.

Pandemiye çözüm: Taşınabilir aşı dolabı

Doç. Dr. Pınar Mert Cüce, koronavirüs pandemisi sırasında aşıların güvenli bir şekilde taşınabilmesi için yeni bir çözüm geliştirdi. Sağlık çalışanlarının zor şartlarda görev yaptığını gören Cüce, bir mühendis olarak bu sürece nasıl katkı sağlayabileceğini düşünerek, enerjisini hem şebekeden hem de güneşten sağlayan taşınabilir bir aşı dolabı tasarladı. Bu yenilikçi dolap, kırsal ve ulaşılması zor bölgelerdeki aşı dağıtımında büyük kolaylık sağlıyor.

Güneş enerjisiyle çalışan yenilikçi tasarım

Cüce'nin tasarladığı bu dolap, güneş panelleri sayesinde enerji ihtiyaçlarını karşılıyor ve içerisindeki sıcaklığı 24 saate kadar sabit tutabiliyor. 200 aşıyı güvenle depolayabilen dolap, özellikle elektrik erişiminin olmadığı bölgelerde büyük bir avantaj sağlıyor. Cüce, "Ürün, nihai kullanıcıya ulaşana kadar şebekeden enerji almadan çalışabilmekte. Özellikle ulaşımın olmadığı bölgelerde taşınabilirliği ve güneş enerjisi ile kendi kendini besleyebilmesi, bu sistemi benzersiz kılıyor," dedi.

Uluslararası başarı: Oxford İnovasyon Ödülü

Doç. Dr. Pınar Mert Cüce'nin bu yenilikçi projesi, İngiltere'de büyük ilgi gördü ve World Society of Sustainable Energy Technologies ile Oxford University Press tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü. Proje, jüri tarafından alanında çığır açıcı bir gelişme olarak değerlendirildi. Cüce, "Literatürde bu teknikle çalışan bir dolap bulunmuyor. Bu nedenle, tasarımımız benzersiz ve bu ödüle layık görüldü," ifadelerini kullandı.

Kırsal bölgelerde aşı dağıtımına büyük katkı

Doç. Dr. Pınar Mert Cüce, tasarımının özellikle kırsal bölgelerdeki sağlık hizmetleri için büyük bir kolaylık sağlayacağını vurguladı. "Bu dolap, aşıların kırsal alanlarda güvenli bir şekilde taşınmasını mümkün kılıyor. Beklenen saklama sıcaklığını koruyarak, aşıların istenen koşullarda muhafaza edilmesini sağlıyoruz," diye belirten Cüce, bu tasarımın sağlık sektörüne önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.