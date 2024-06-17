BMC, yerli üretim askeri araçlarını uluslararası arenada sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Yeni nesil askeri araçlar sahneye çıktı

BMC, fuarda mayına karşı korumalı araç KİRPİ'nin bağımsız süspansiyon ve son teknoloji ile donatılmış versiyonu KİRPİ II, modüler tavan konseptiyle çoklu görev kabiliyeti sunan ALTUĞ 8x8, yenilenen tasarımı ve yüksek manevra kabiliyetiyle AMAZON 4X4, güçlü motor ve yüksek çekiş gücü ile öne çıkan 8X8 askeri araçlarını tanıttı. BMC POWER ise 400 beygir gücündeki TUNA, 600 beygir marin motor LEVEND ve 1000 beygir gücündeki UTKU motorlarıyla fuarda yer aldı.

ARPAN-155 obüs sistemi ilk kez tanıtıldı

BMC'nin geliştirdiği, ARPAN-155 obüs sisteminde kullanılan 8X8 askeri araç platformu, Eurosatory 2024'te ilk kez yurt dışında vitrine çıktı. Yüksek balistik korumalı kabin ve mühimmat dolaplarına sahip olan bu platform, 675 beygir motor gücüyle saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hidrolik kontrollü arka mahmuz ve ön ayaklar sayesinde manuel veya otomatik yüklemeye imkan veren araç, 24 mühimmat taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Üstün hareket kabiliyeti

1228 milyem yükseliş, 302 milyem yanca silah hareket kabiliyeti sunan 8X8 askeri araç platformu, yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde görev yapabiliyor. Bu özellikleriyle platform, 2 dakikada atışa hazırlanma veya mevzi değiştirme imkanı sunuyor.

Modüler yapı ile çok yönlülük

BMC, 8X8 askeri araç platformunun modüler yapısıyla Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silah ve füze sistemleri için ihtiyaç duyulan araçları üretme kapasitesine sahip. Bu tasarım ve geliştirme kabiliyetleri, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.